23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na Doğru
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Selami Hatipoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koltuğunu ilkokul öğrencilerine bıraktı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Selami Hatipoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koltuğunu ilkokul öğrencilerine bıraktı.
Ataköy Medeni Berk İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi. Öğrenciler ziyaretleri kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Selami Hatipoğlu'nu ziyaret ederek, çeşitli sorular sordu.
Başsavcı Hatipoğlu, makam koltuğuna öğrencilerden Yiğit Özdere'yi oturtarak, bir süre sohbet etti. Gazetecilerin sorularını cevaplayan 8 yaşındaki ilkokul 2. sınıf öğrencisi Yiğit Özdere, "Heyecanlıyım. Büyüyünce futbolcu olmak istiyorum." dedi.
Başsavcı Hatipoğlu, "Bugünkü başsavcımızı size tanıttık. Kendileri bugün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevli bulunmaktadırlar. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah vatana millete ve adalete iyi hizmetler vermek nasip olsun. Ben de kendisiyle bu vesileyle tanışmış oldum." diye konuştu.
Toplu fotoğraf çekiminden sonra Başsavcı Hatipoğlu, çocuklara kitap ve çiçek hediye etti.