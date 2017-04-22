23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun

23 Nisan 1920'de toplanan ilk TBMM iç ve dış sömürücülere, işbirlikçilere karşı amansız savaşmış; "Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur." İlkesini benimsemiştir. 23 Nisan 1920'de bağımsızlığımızın, demokrasimizin, Cumhuriyetimizin temeli atıldığı için 'Egemenlik Bayramı'dır. İlk defa 'Çocuk Bayramı' olarak da 23 Nisan 1927'de kutlanmıştır.



Çocuk Bayramı savaşta yetim ve öksüz kalan çocukları neşelendirmek amacı taşımaktaydı... Bu bayram sadece Türk çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına armağandır.



Mustafa Kemal Atatürk'e Türk çocukları olarak bütün dünya adına bir kez daha minnettarız...