23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri

Ulusal ve uluslararası alanda elde ettikleri başarılar ile gelecek vaadeden genç yetenekler Naz İrem Türkmen ve Kazım Kaan Alıcıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserinde zengin bir programla Mozarthaus'a konuk oluyor.



Naz Irem Türkmen, keman



Kaan Alıcıoğlu, keman



Konser Programı:



A. Corelli | La Folia



G. F. Handel | Sonat sol minör ( Andante – Allegro)



P. Rode | Caprice No.2 Ts. Kyui | Perpetuum Mobile Op. 50, No. 12J. Hector Fiocco | Allegro



J. Massenet | Meditation (Thais) (Naz Irem Türkmen)



J. S. Bach | Partita No.2, Sarabande-Fugue



M. Ravel | Tzigane P. Sarasate | Zigeunerweisen



W.A. Mozart | La Majör Keman Konçertosu No.5 (1. Bölüm)



(Kaan Alıcıoğlu)



Program süresi: 65 dk.



NAZ İREM TÜRKMEN 14 Temmuz 2006 yılında Istanbul da doğdu. Keman eğitimine Istanbul Devlet Konservatuarında Aslı Erdal ile 7 yaşındayken başladı. Salzburg Mozarteum, Istanbul Klasik Keyifler, Istanbul PERA Müzik Festivali,Avusturya'da bulunan Zell an der Pram müzik merkezi, Bursa Müzik Festivali, BILSEM, Dusseldorf Palais Wittgenstein de konser verdi. Mart 2016'da Sırbistan Müzik Pedagogları tarafından düzenlenen Uluslararası Internet Music yarışmasında kendi yaş katagorisinde birinci seçildi. Mayıs 2016 da Uluslarlarası Grand Virtuoso müzik yarişmasında birinci seçilerek, Salzburg Mozarteum da konsere davet edildi. Haziran 2016'da Kiev de düzenlenen Individualis keman yarışmasında kendi yaş kategorisinde birinci seçildi.Brigitte Steinschaden, Daniya Kainova, Mincho Minchev, Kirill Troussev ile master class çalışmalarına katıldı. Naz İrem TÜRKMEN Istanbul Devlet Konservatuarında eğitimine devam etmektedir. Aynı zamanda Istanbul Bilim ve Sanat Merkezi müzik bölümü öğrencisidir.KAZIM



KAAN ALICIOĞLU



1999 yılında Ankara da doğdu. İlkokul 3. sınıfta yarı zamanlı, 4. sınıfta tam zamanlı olarak Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na Dania Kainova'nın öğrencisi olarak eğitimine başladı. Üç yıllık keman eğitimi ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'yla Mozart'ın 1. Keman Konçertosu'nun ilk bölümünü Oistrakh kadansı ile 2010 yılında, 2013 yılında Sarasate Introduction and Tarantella'sını, 2015 yılında Saint-Saens Introduction and Capriccioso'sunu genç kuşak solistleri haftasında seslendirdi.Ayla Erduran, Cihat Aşkın, Atilla Aldemir, Tuncay Yılmaz, Alexander Markov, Barbara Gorzynska, Robert Szreder, Ellen Jewett, Dora Schwarzberg, Mincho Minchev, Lyutsia Ibragimova ve Itzhak Rashkovsky ile master class programlarına katıldı.Şu an Prof. Toğrul Ganiyev ile çalışmalarına devam etmektedir.



KATILDIĞI YARIŞMALAR: Berlin International Music Competition 2011 SFORZANDO 'Birincilik Ödülü'Paris International Music Competition 2012 WE PLAY TOGETHER 'Birincilik Ödülü'Slovakia/Dolny Kubin 16. International Music Competition Of Bohdan Warchal In The Playing Bow-String Instruments TALENTS OF EUROPE 'Üçüncülük Ödülü'Belgrad Internet Music Competition 2011 'Birincilik Ödülü'10. Ukraine International Independent Music Competition INDIVIDUALIS 'Birincilik Ödülü'Italy/Florence International Music Competition 'Premio Crescendo' 2016 'Birincilik Ödülü'



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Mozarthaus Sanat ve Konser Evi



Mekan Adresi : Nilgün Sokak, 14/2



Başlangıç Saati : 23.04.2017 17: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 19: 00: 00



Kategori : 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır