23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri

PROGRAM



S. PROKOFIEV / PETER VE KURT POPÜLER ÇOCUK ŞARKILARI VE MARŞLARDAN SEÇMELER



Yaş Sınırı: 11 yaş ve üzeri izleyicilerimiz için tavsiye edilir.





Şef: ORHUN ORHON





Solistler: Ç.D.S.O. ÇOKSESLİ ÇOCUK KOROSU SELİM BAYRAKTAR "ANLATICI"





Web Sitesi: http://www.cdso.gov.tr/





11 yaş ve üzeri izleyicilerimiz için tavsiye edilir.





Detaylar :



İl : Adana



İlce : Merkez



Mekan : Adana Büyük Şehir Belediyesi Konser Salonu



Mekan Adresi : Reşatbey Mahallesi



Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 00: 00



Kategori : 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KONSERİ



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır