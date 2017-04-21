23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri

PROGRAMS. PROKOFIEV / PETER VE KURT POPÜLER ÇOCUK ŞARKILARI VE MARŞLARDAN SEÇMELERYaş Sınırı: 11 yaş ve üzeri izleyicilerimiz için tavsiye edilir. Şef: ORHUN ORHON Solistler: Ç.D.S.O. ÇOKSESLİ ÇOCUK KOROSU SELİM BAYRAKTAR "ANLATICI" Web Sitesi: http://www.cdso.gov.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri

PROGRAM

S. PROKOFIEV / PETER VE KURT POPÜLER ÇOCUK ŞARKILARI VE MARŞLARDAN SEÇMELER

Yaş Sınırı: 11 yaş ve üzeri izleyicilerimiz için tavsiye edilir.


Şef: ORHUN ORHON


Solistler: Ç.D.S.O. ÇOKSESLİ ÇOCUK KOROSU SELİM BAYRAKTAR "ANLATICI"


Web Sitesi: http://www.cdso.gov.tr/


11 yaş ve üzeri izleyicilerimiz için tavsiye edilir.


Detaylar :

İl : Adana

İlce : Merkez

Mekan : Adana Büyük Şehir Belediyesi Konser Salonu

Mekan Adresi : Reşatbey Mahallesi

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 00: 00

Kategori : 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KONSERİ

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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