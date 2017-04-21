23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri
PROGRAMS. PROKOFIEV / PETER VE KURT POPÜLER ÇOCUK ŞARKILARI VE MARŞLARDAN SEÇMELERYaş Sınırı: 11 yaş ve üzeri izleyicilerimiz için tavsiye edilir. Şef: ORHUN ORHON Solistler: Ç.D.S.O. ÇOKSESLİ ÇOCUK KOROSU SELİM BAYRAKTAR "ANLATICI" Web Sitesi: http://www.cdso.gov.
PROGRAM
S. PROKOFIEV / PETER VE KURT POPÜLER ÇOCUK ŞARKILARI VE MARŞLARDAN SEÇMELER
Yaş Sınırı: 11 yaş ve üzeri izleyicilerimiz için tavsiye edilir.
Şef: ORHUN ORHON
Solistler: Ç.D.S.O. ÇOKSESLİ ÇOCUK KOROSU SELİM BAYRAKTAR "ANLATICI"
Web Sitesi: http://www.cdso.gov.tr/
11 yaş ve üzeri izleyicilerimiz için tavsiye edilir.
Detaylar :
İl : Adana
İlce : Merkez
Mekan : Adana Büyük Şehir Belediyesi Konser Salonu
Mekan Adresi : Reşatbey Mahallesi
Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 00: 00
Kategori : 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KONSERİ
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io