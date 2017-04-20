23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri

...Yaş Sınırı: 8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir. Şef: Nezih Seçkin Solistler: Ecehan Şarman Çetinkaya Web Sitesi: http://www.bursasenfoni.gov.tr 8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri

...

Yaş Sınırı: 8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Şef: Nezih Seçkin


Solistler: Ecehan Şarman Çetinkaya


Web Sitesi: http://www.bursasenfoni.gov.tr


8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Osmangazi

Mekan : Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Merinos Parkı

Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00

Kategori : 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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