23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri
...Yaş Sınırı: 8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir. Şef: Nezih Seçkin Solistler: Ecehan Şarman Çetinkaya Web Sitesi: http://www.bursasenfoni.gov.tr 8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
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Yaş Sınırı: 8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
Şef: Nezih Seçkin
Solistler: Ecehan Şarman Çetinkaya
Web Sitesi: http://www.bursasenfoni.gov.tr
8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Osmangazi
Mekan : Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Merinos Parkı
Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00
Kategori : 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io