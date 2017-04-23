23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Bartın

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Karabük'te düzenlenen törenlerle kutlandı.



Düzce Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, Düzce Baro Başkanı Azade Ay, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Yiğit'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Daha sonra Kalıcı Konutlar Spor Salonunda devam eden etkinliklerde, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.



Kocaeli



Kocaeli'de de Kültür Tepesi mevkisinde düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, öğrenciler, öğretmenler ve ilgililer katıldı.



Çelik'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Sakarya



Sakarya Spor Salonundaki etkinlikte ise bazı otizmli öğrencilerin kendileri için hazırlanan parkuru geçmesi, halk oyunları ve dans gösterileri yapıldı.



Etkinlikte bazı öğrenciler günün anlamına ilişkin konuşma yaparken, bazıları da şiir okudu.



Programa, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş,Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, protokol üyeleri, öğrenciler ile velileri katıldı.



Bartın



Bartın'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'in Valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenk bırakmasıyla başladı.



Bartın Kültür Merkezinde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinliklerde, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.



Öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiirler okudu. Tören, Hasankadı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisinin ardından son buldu.



Törene, Bartın Valisi Nusret Dirim, İl Garnizon Komutanı Vedat Selvitop, Bartın Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Bozkurt öğrenciler ve veliler katıldı.



Bolu



Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde kapalı spor salonundaki tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz tarafından günün anlam ve önemine hitaben konuşma yapıldı.



Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu. Sakarya Ortaokulu öğrencileri tarafından çeşitli gösteriler sunuldu, halk oyunu ekipleri tarafından yöresel halk oyunu gösterileri sergilendi. Resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeleri takdim edildi.



Etkinliğe Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, vali yardımcıları, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.



Karabük



Karabük'teki tören Yenişehir Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse'nin çelenk bırakmasıyla başladı.



Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cihan Ulukaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, diğer protokol üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ve velilerinin katıldığı tören, Alparslan Gazi Anadolu Lisesi Spor Salonunda devam etti.



Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Köse, kent genelinde çocukların iyi yetişmesine yönelik yapılan projelerden bahsetti.



Şiirlerin okunduğu, törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.



Etkinlik kapsamında ayrıca çeşitli okulların öğrencileri tarafından, tiyatro, halk oyunları ve animasyon gösterileri yapıldı, konser verildi.