Çankırı'nın Orta ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kutlandı.



Yaylakent ilkokulunda düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 97. yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



23 Nisan'ın Türkiye tarihi açısından önemine vurgu yapan Dede, "23 Nisan, bu millet ve bu vatan için önemli bir dönüm noktasıdır. İşgalci devletlerin baskısı altında görevini yerine getiremeyen Osmanlı Devleti'nin yerine 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Meclisimizin 97. yıl dönümü kutlamaları tüm ulusumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.



Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler halk oyunları gösterisi yaptı.