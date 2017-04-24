Yeşilyurt ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapıldı.



Kutlama Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Nayman, yaptığı konuşmada, "23 Nisan 1920 şanlı tarihimizin genç nesillerimiz tarafından öğrenilmesi, geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızın bu bilinçle yetişmesi için büyük önem arz etmektedir. En öncelikli görevlerimizden biri de milletimize birlik ve beraberlik içinde mücadele azmi veren bu değerlerimizi gelecek nesillerimize aktarmaktır." dedi.



Program öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve hazırlanan gösterilerin sunumuyla sona erdi.



Törene Yeşilyurt Kaymakam Vekili Recep Koşal, Yeşilyurt Belediye Başkanı Kazım Misafir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Raif Büyükbağcı, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.