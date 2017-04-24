Uşak Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla iki gün sürecek bir festival hazırladı.



Etkinlik kapsamında, belediye önünde toplanan çocuk ve aileleri Türk bayraklarıyla İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na yürüdü.



Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, yaptığı konuşmada, çocukların hayatın neşe ve güzelliklerini gösterdiğini belirterek, minik yüreklere karşı insani vazifelerini yerine getirmenin huzurunu yaşadığını söyledi.



Çocuklarla ilgili etkinliklere destek verdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Cahan, onları geleceğin teminatı olarak gördüklerini kaydetti.



Cahan, şöyle konuştu:



"Festivali hava koşullarından dolayı ertelemek zorunda kaldık. Bugün festivalimizde çocuklarımız için çeşitli oyunlar, aktivitelerle dolu, eğlenceli bir program hazırladık. Onları mutlu edebilecek bir organizasyon yaptık. Çocuklarımız için birçok projemiz devam ediyor. Şehir tiyatromuzu kurduk. Tiyatromuz, çocuklarımızın katılımıyla daha da güzelleşecek. Bunun yanında yaz mevsiminde sportif aktivitelerle çocuklarımızın yanında olacağız. Yaptığımız park ve oyun gruplarıyla çocuklarımızın nefes almaları için çaba veriyoruz."



Festival, Atapark'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle iki gün sürecek.