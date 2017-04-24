23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Vezirköprü'de olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapıldı.
Vezirköprü'de olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar Köprülü Mehmet Paşa Spor Salonu'nda devam etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Arslan, yaptığı konuşmada, "Bu günde bizlere düşen görev, bu bayramda anlamını bulan milli iradenin hakimiyetini korumaktır. Sevginin, kardeşliğin ve barışın hakim olduğu bir dünyada el ele yaşamak ümidiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum." dedi.
Konuşmanın ardından günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okundu. Programın devamında Mirza Çalışkan Ortaokulu öğrencileri tarafından çeşitli gösteriler ve halk oyunları gösterisi sunuldu. Ayrıca kutlama programında ortaokullar arası halat çekme, yumurta taşıma ve balon patlatma, sandalye kapma yarışmaları düzenlendi.
Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin protokol tarafından verilmesiyle sona erdi.
Kutlamalara, Kaymakam Yunus Emre Altıner, Garnizon Komutan Vekili Teğmen Orhan Polat, Belediye Başkanı Sadık Edis, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Arslan, siyasi parti ilçe başkanları, kurum ve kuruluşların müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.