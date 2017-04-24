23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Halkpınar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapıldı.
Halkpınar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapıldı.
Halkapınar'da olumsuz hava şartları nedeni ile bugüne ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Tezcan'ın Hükümet Konağı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.
Kutlamalar kapsamında belirlenen öğrenciler, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerini devraldı.
Halkapınar Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) bahçesinde düzenlenen kutlama programında, öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar söylendi ve çeşitli gösteriler sunuldu.
Kutlamalara, Halkapınar Kaymakamı Hakan Güner ve ilçe protokolü katıldı.