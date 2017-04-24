23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Derebucak ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Derebucak ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen kutlamalar, Şehit Hüseyin Albaşgil İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Çeşitli çocuk oyunları gösterilerinin yapıldığı, skeç ve yarışmaların düzenlendiği kutlamalarda dereceye giren öğrencilere program sonunda ödülleri verildi.
Kutlamalara, Derebucak Kaymakam Vekili Muzaffer Şahiner, Garnizon Komutanı Ercan Kartepe, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.