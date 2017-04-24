Silifke ilçesinde dün olumsuz hava koşulları dolayısıyla ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapıldı.



Kent ve ilçelerinde dün etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle ertelenen tören, Silifke Anıt Meydanı'nda gerçekleştirildi.



İlçe Kaymakamı Şevket Cinbir, törende yaptığı konuşmada, "İstiklalimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 97. yıldönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını milletçe büyük bir heyecanla ve coşkuyla kutluyoruz." dedi.



Törende 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler, eserlerini okudu.



Etkinlikler, öğrencilerin gösterileriyle son buldu.