Trabzon'da "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" etkinlikleri kapsamında Vali Yücel Yavuz'un koltuğuna Kanuni Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi İrem Topçu oturdu.



Vali Yavuz'un yerine geçen 12 yaşındaki Topçu ve okul arkadaşları, Valiliğe makam aracıyla geldi. Topçu'ya Valilik koruma personeli de eşlik etti.



Vali Yavuz, 23 Nisan dolayısıyla Valiliğe gelen 100. Yıl, Kanuni ve Hızırbey okullarından çocukları ve öğretmenlerini, makam kapısında karşıladı.



Öğrencilerle tek tek ilgilenen Vali Yavuz'a, öğrenciler çiçek takdim etti.



Daha sonra Vali Yavuz, "Bugün emir komuta sizde" diyerek makamını 5. sınıf öğrencisi İrem Topçu'ya bıraktı.



Temsili Vali Topçu, okumanın önemine değinerek, "Okullara hikaye kitapları dağıtalım, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği yapıp, çocukların daha iyi spor ve sosyal faaliyetlerle ilgilenmelerini sağlayalım. Şiir, edebiyat, görsel sanatlar gibi yarışmaları, çocukların iyi kavrayabilmeleri için programlar düzenleyelim, çocuklar için sosyal alanların gelişmesi için çalışmalar yapalım." dedi.



Vali Yavuz, Valilik mesleği ile ilgili Topçu'ya bilgiler verirken, çocuklarla da bir süre sohbet etti.



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i arayan temsili Vali Topçu, Trabzon'da bulunan okulların önüne çocuk parkı yapılması ve asfalt dökülmesini, ana sınıfı okullarında bulunan oyuncakların artırılmasını ve kendi eğitim gördüğü Kanuni Ortaokulunun önünde bulunan Islahiye Caddesi'nin düzeninin sağlanmasını talep etti.



Vali Yavuz, "Dün okullarda program olduğu için çocuklarımızı yormayalım diye, öğrenci ziyaretimizi bugün gerçekleştirdik. Sayın Valimiz İrem Hanım, yarım saat kadar valilik görevini üstlendi. Gerekli bilgilendirme ve talimatları verdi. Öğrenci arkadaşlarımızla birlikte güzel bir anı yaşadık. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz, hepsi bizlerin geleceğimiz. Ülkemizde misafir ettiğimiz hem Afganistan hem de Suriye'den gelerek eğitim gören çocuklarımız var, onlar da yine arkadaşlarıyla kaynaşmış bir şekilde başarılı bir eğitim süreci içindeler." diye konuştu.



Vali Yavuz, ziyaretin ardından çocuklara çeşitli hediyeler vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.



Ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, ziyarete katılan okulların müdür ve öğretmenleri ile Afganistanlı öğrenciler de katıldı.