23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Stockholm

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İngiltere ve İsveç'te etkinliklerle kutlandı.



Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinin Camden Town Hall'da düzenlediği 23 Nisan etkinliğine İngiltere'deki 19 Türk okulunun öğrencileri ile aileler katıldı.



Öğrencilerin geleneksel ve modern dans gösterilerinin yanı sıra şiir ve müzik dinletileri sunduğu etkinliği yaklaşık 900 kişi izledi.



Londra'daki 23 Nisan etkinliğine Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç, Başkonsolos Çınar Ergin ve Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık da katıldı.



İsveç'te Türk Gençlik Federasyonu (TUF) tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği Stockholm'ün Kungsträdgården (Kralın bahçesi) Parkı'nda gerçekleşti. Kutlamaya yaklaşık 10 bin kişi katıldı.



İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamada konuşan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Kaya Türkmen, etkinliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.



TUF Başkanı Bahar Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların bayramını kutlarken bu yıl Stockholm'de bu etkinliği 13. kez gerçekleştirmekten mutlu olduklarını söyledi.



Çetin, "Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu günde, İsveç'te vatandaşlarımızı 13. kez bir araya getirerek 23 Nisan'ın sevincini yaşıyoruz. TUF olarak İsveç'te bütün herkesi kucaklayarak hizmetlerimize devam ediyoruz" dedi.



İsveçli müzisyenlerin de aralarında bulunduğu grupların konser verdiği kutlamada, miniklerden oluşan halk oyunları ekipleri performanslarıyla büyük alkış aldı.



Türk yemeklerinin satıldığı stantlar büyük ilgi görürken, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi futbol takımlarının stantları da katılanların dikkatini çekti.