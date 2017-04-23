Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama düzenlendi.



Kutlama kapsamında Ürdünlü ve Türk çocuklardan oluşan bir grup, Amman'daki büyükelçilik binasını ziyaret etti. Ürdün'de ailesiyle yaşayan Muhammed Taha Yıldırım isimli Türk çocuk, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün makamına oturdu.



Yıldırım, bayramının, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünyadaki çocuklara hediye edilmiş tek bayram olduğunu söyledi, cumhuriyetin kurucusu ve arkadaşlarını rahmetle andığını, tüm dünya halklarına barış ve refah dilediğini belirtti.



Ürdün ve Türkiye'nin bu sene aralarındaki diplomatik ilişkinin başlamasının 70'inci yılının kutlandığını dile getiren Yıldırım, iki ülke arasındaki ilişkinin yüzlerce yıl devam etmesini temenni etti.



Büyükelçi Karagöz ise bu sene, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ürdün ve Türkiye'nin arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 70'inci senesinin kutlandığına dikkati çekerek, bu nedenle bu seneki kutlamalarının daha özel olduğunu kaydetti.



Diplomatik ilişkilerin tesisinin 70'inci yılı nedeniyle düzenlenen faaliyetler kapsamında, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) bağlı bir okulda, Türkiye'den gönüllü bir grubun gösteri sunduğunu ifade eden Karagöz, Filistinli öğrencilerin de şarkı söyleyerek, dans ederek ve resim yaparak etkinliklere katıldığını sözlerine ekledi.



Büyükelçiliğin bahçesinde devam eden törende çocuklar şiir okudu, şarkılar söyledi, dans gösterileri yaparak oyun oynadı.