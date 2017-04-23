23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen törenle kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen törenle kutlandı.
Ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının çocuklarının eğitim gördüğü Taşkent Türk İlköğretim Okulunun bahçesinde düzenlenen törene Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, TİKA Taşkent Program Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Taşkent Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğine vekalet eden Basın Müşaviri İsmail Kozan, diğer büyükelçilik mensupları, öğrenciler ve veliler katıldı.
Tören, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı.
Törende konuşan Taşkent Büyükelçisi Şen, çocuklara armağan edilen 23 Nisan'ın anlam ve önlemini hatırlatarak, çocukların bayramını kutladı.
Taşkent Türk İlkokulu öğrencileri, törende şiirler okudu, Türk ve Özbek halk oyunları ve dans gösterileri sundu.
Kutlamaya davet edilen Özbek okulu öğrencileri de şarkılar söyledi, dans ve halk oyunları gösterisi sundu.
Taşkent'te yaşayan Türk vatandaşlarının büyük ilgi ile izlediği kutlamalarda çocuklara hediye verildi, törene katılanlara Türk tatlıları ikram edildi.