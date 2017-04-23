Zonguldak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.



Sağanak yağmur nedeniyle Site Spor Salonu'nda düzenlenen törene, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Varım Numanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Etkinlikte, günün anlam ve önemine yönelik şiirler okundu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.



Alaplı



Sağanak altında gerçekleştirilen törende, öğrenciler köprü altına girerek yağmurdan korunurken, protokol üyeleri ıslandı.



Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından, saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okundu.



Alaplı Spor Salonu'nda devam eden kutlamalarda, öğrencilerden oluşan mehter takımının gösterisinin ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı.