23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
BELGRAD/ KAZAN(AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sırbistan ve Rusya'ya bağlı Tataristan'da kutlandı.
BELGRAD/ KAZAN(AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sırbistan ve Rusya'ya bağlı Tataristan'da kutlandı.
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, 23 Nisan vesilesiyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Jovan Jovanovic Zmaj Yetimhanesini ziyaret ederek, buradaki çocukların bayramını kutladı ve büyükelçilik tarafından hazırlanan hediye paketlerini dağıttı.
Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) de açıldığını anımsatarak, "Biz de Sırbistan'da 23 Nisan'ı yetim çocuklarla kutlamak istedik." dedi.
Yetim çocuklara 23 Nisan'ı ve Türkiye'yi anlattıklarını ifade eden Bilgiç, bu çocukların kendi rutinleri dışında farklı bir ülke hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtti.
Bilgiç, çocukların her zaman korunması gereken varlıklar olduğuna işaret ederek, "Sadece 23 Nisan'da değil çocukların her zaman gülmesi gerekir." ifadesini kullandı.
23 Nisan kapsamında yaklaşık 50 yetimle buluşan Bilgiç, çocukların ilgiyle izlediği sihirbaz gösterisine de katıldı.
Tataristan'da da 23 Nisan coşkusu
Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Türkiye'nin Kazan Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.
Etkinliğe, Kazan'da Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle yürütülen Türkçe kursu öğrencileri, velileri, Muavin Konsolos Nurettin Kaya, konsolosluk yetkilileri ve gazeteciler katıldı.
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kaya, çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında bilgi verdi.
Kaya'nın konuşmasının ardından konuklara Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarına dair bir belgesel gösterildi.
Törende Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle yürütülen Türkçe kursu öğrencileri 23 Nisan ile ilgili şiirlerini okudu ve dans gösterilerini sundu.
Konsolosluk yetkilileri öğrencilere çeşitli hediyeler ve Türk tatlıları ikram etti. Törene katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdi.