Hayrabolu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.





Hayrabolu Hükumet Konağı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.





Hayrabolu ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Taner Erkenoğlu, törende yaptığı konuşmada, bugün 97. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının haklı gururunun yaşandığını belirtti.





Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Adem Yelmen, Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.





Tören sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Malkara ilçesinde de, Atatürk anıtına Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başlayan etkinlik, Atatürk Caddesi Otogar önündeki programla devam etti.



İlçe Kaymakamı Erkan Karahan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen kros, satranç ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Etkinlikler, şehit haberlerinin gelmesi üzerine yarıda kesildi.