Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, "Bütün çocuklar için iyilik, adalet ve barış içinde mutlu bir dünya dileğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum." ifadesini kullandı.



Acar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



TBMM ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu sürecinin, devletin ve milletin gelişim ve bekası bakımından toplum için önemli dersler içerdiğini belirten Acar, "Son dönemde yaşadıklarımız milletimizin birlik, gelişim, bağımsızlık ve bekasına yönelik tehditlerin bu gün de varlığını devam ettirdiğini göstermiştir. Bunlarla başa çıkmak konusunda milletimizin inanç, birlik, azim ve kararlılığının belirleyicidir." değerlendirmesinde bulundu.



Acar, çocuk ve gençlerin gelişiminin stratejik bir yaklaşımla bilim, eğitim ve yenilikçilikle pekiştirilmesi konusunda uygun tedbirlerin devreye alınması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Milli irade ve egemenlik ile çocukların öneminin vurgulandığı bu anlamlı günde, Türkiye Cumhuriyeti ve TBMM'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile hayatlarını millet, devlet ve değerlerimiz için feda eden aziz şehitlerimizi, gazi ve kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bütün çocuklar için iyilik, adalet ve barış içinde mutlu bir dünya dileğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum."