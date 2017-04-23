23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kırşehir'de Coşku ile Kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Belediye Başkanı ve Vali Necati Şentürk, makamlarını çocuklara bıraktı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Belediye Başkanı ve Vali Necati Şentürk, makamlarını çocuklara bıraktı.
Çocuk Vali ve Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürlerine makamların sahipleri olarak talimat verip istediklerini yaptırdı.
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, makamını Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi İrem Dönmez'e teslim etti.
Makamı devralan Ortaokul öğrencisi Dönmez, Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve şehitleri andığını söyledi.
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise yaptığı konuşmasında Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesi ile birlikte çocuklara ve geleceğe verdiği önemi gösterdiğini ifade etti.
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci makamında yaptığı konuşmasında şunları kaydetti;
"Sizlerin o tarih bilinci ile yetişmesi geçmişimizi iyi bilmesi meclisimizin nasıl kurulduğunu vatanın nasıl kurtarıldığını, kurtuluş savaşının nasıl verildiğini bunları iyi anlaması bizim için son derece önemli bu konular derslerde sizlere öğretiliyor. Özel günlerde yapılan etkinliklerde bunu anmak önemli. Bugün de Belediye olarak bizimde Masal Parkından bir etkinliğimiz vardı ama hava şartlarından dolayı 30 Nisan Pazar gününe aldık. Çocuk koromuz ve etkinliklerle haftaya Pazar günü kutlayacağız. Sizleri de oraya bekliyoruz."
Vali Necati Şentürk'ün makamına ise şehit Ömer Halis Demir Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Anıl Enes Özdemir oturdu.
Makamda konuşan Anıl Enes Özdemir, çocukların oyun alanlarının genişletilmesini isteyerek okullara oyun alanları yapılması talimatında bulundu.
Vali Necati Şentürk ise "Temsili Vali olarak makama oturan Anıl Enes Özdemir, gelecek için önemli mesajlar vermiştir. Ne mutlu ki millet olarak her 23 Nisan'da, coşkumuzu ve sevincimizi tüm dünya çocuklarıyla paylaşıyor, dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını saflığın ve masumluğun timsali olan çocuklar aracılığıyla bir kez daha yineleme fırsatı buluyoruz. Ülke olarak gelecekten en büyük beklentimiz, dünya çocuklarının savaş, açlık ve kargaşa ortamından uzak, insanca yaşama hakkına sahip olması, huzurun ve barışın hakim olduğu bir dünya inşa etmelerine imkan tanınmasıdır."dedi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle AK Parti, CHP,TSO, Esnaf Odaları Birliği de mesaj yayınlayarak kutlamada bulundu. - KIRŞEHİR