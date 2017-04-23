Selim ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.



Şehit Teğmen Gökhan Yaşar Türk Lisesi Konferans Salonunda, Şehit Umut Gök Anaokulunca düzenlenen etkinlikte, minik öğrenciler şiirler okuyarak birbirinden farklı gösterileri seyircilere sundu.



Tiyatro gösterimi ve halk oyunlarının sahnelediği etkinlikte, öğrenciler doyasıya eğledi.



Programa, Selim Kaymakamı Mehmet Keklik, eşi Ayşana Zehra Keklik, Belediye Başkanı Coşkun Altun ve diğer davetliler katıldı.