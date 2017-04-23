23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
KÖLN/BERLİN/ Almanya'nın Köln, Berlin ve Bremen kentlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
KÖLN/BERLİN/ Almanya'nın Köln, Berlin ve Bremen kentlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
Köln'de, Atatürk Kültür Evi tarafından "Bürgerzentrum Engelshof'ta" düzenlenen şenlikte Türk ve Alman ailelerinin çocukları 23 Nisan'ı birlikte kutladı.
Etkinlik, şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu, Türk ve Alman milli marşlarının okunması ile başladı.
Halk oyunları ekipleriyle müzik gruplarının sahne aldığı, çeşitli gösterilerin yapıldığı etkinlikte 23 Nisan'ın anlam ve önemini anlatan şiirler okundu.
Açık alanda kurulan stantlarda Türk mutfağından örnekler sunulurken, çocuklar arasında çeşitli yarışmalar da düzenlendi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğunun bahçesinde yüzlerce çocuk ve yetişkinin katılımıyla kutlandı.
Kutlama öncesinde Berlin'de değişik okullarda eğitim gören bir grup çocuğu makamında ağırlayan Başkonsolos Mustafa Çelik'in sembolik olarak makam koltuğuna oturttuğu çocuklar burada duygu ve düşüncelerini ifade etti.
Çocuklardan Mehmet Akpınar, dünyadaki tüm çocuklara mutluluklar dileyerek, "Tüm çocuklar 23 Nisan'ın tadını çıkarsınlar." dedi.
Konsolosluk bahçesindeki törende de bir konuşma yapan Çelik, Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara hediye ettiğini hatırlatarak, "Mustafa Kemal Atatürk, sadece 23 Nisan'ı değil, Cumhuriyet'i de siz çocuklara emanet etti. Cumhuriyetimiz ve güzel Türkiyemiz sizlerin de sayesinde daha güzel yerlere gelecektir."ifadelerini kullandı.
Kutlamalara Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal Yıldız da katıldı.
Bu arada Bremen kentinde Hannover Başkonsolosluğu himayesinde "Pier 2" adlı salonda düzenlenen 23 Nisan kutlamalarına Hannover Başkonsolosu Banu Malaman'nın yanı sıra bazı Türk kökenli milletvekilleri ile çok sayıda çocuk ve veli katıldı.
Çocukların şarkılar söylediği ve şiirler okuduğu kutlamada sahne gösterileri de yapıldı.