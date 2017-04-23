23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mudurnu ilçesinde coşkuyla kutlandı.



İlçede bulunan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi tarafından yapılan kutlama törenine, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Kartaloğlu, Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, veliler ve engelli öğrenciler katıldı.



Etkinlikte, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.



Daha sonra öğrenciler hazırladıkları çeşitli dans gösterilerini ve skeçleri davetlilerin beğenisine sundu.