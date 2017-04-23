Akçakoca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir yolcu taşıma firmasında öğrenciler bilet satışı yaptı.



Akçakoca'daki bir otobüs firması yazıhanesinde dört ortaokul öğrencisine koltukları teslim eden yetkili, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.



Akçakoca İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Zührenaz Çakır ile aynı okuldan 3. sınıf öğrencisi Beren Çakır, müşterilere bilet keserek iyi yolculuklar diledi.



Farklı bir uygulama yapmak istediklerini aktaran otobüs firması yetkilisi Hüseyin Üçüncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları sevindirmek üzere böyle bir çalışma düşündüklerini söyledi.



Çocuklara çeşitli hediyeler de verdiklerini ifade eden Üçüncü, "Biz de koltuğumuzu bugün onlara teslim ettik. Burada yetkili olarak bilet sattılar. Aynı zamanda Kooperatif Başkanımız Resul Üçüncü ile telefonda görüşerek şikayetleri ve isteklerini dile getirdiler. Kooperatif başkanımızdan burs sözü de aldılar." diye konuştu.