23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 6. sınıf öğrencisine teslim etti.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 6. sınıf öğrencisine teslim etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.
Zolan, ziyarette koltuğunu Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Melda Ölçek'e teslim etti. Başkanlık makamına oturan Ölçek, TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açılarak "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesini tam olarak yerine getirdiğini ifade etti.
Milli iradeye kalkan her elin TBMM'nin çelikten iradesini karşısında bulduğunu kaydeden Ölçek, "Milletin meclisi 15 Temmuz sonrası milletin emanetini yere düşürmemiştir ve düşürmeyecektir. Ben de ülkemiz ve milletimiz için tüm gücümle çalışacağıma söz verir, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım." dedi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı'ndan övgüyle bahseden Ölçek, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erdal Işık'ı telefonla arayarak, yaz tatilinde çocuklar için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ölçek, Büyükşehir Belediyesinin yaz tatilinde çocuklar için birçok spor dalında ücretsiz kursu olacağını, Denizli'de spor yapmayan çocuğun kalmayacağını söyledi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, koltuğunu geleceğin mimarları olacak çocuklara emanet etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
Çocuklarla bir süre sohbet eden Zolan, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi, çocuklara satranç takımı ve çanta hediye etti.
Ziyarete, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan ile çocuk meclisi yönetimi ve üyeleri katıldı.
- Başkan Özbaş çocuklarla 23 Nisan'ı kutladı
Sarayköy Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Çocuk Şenliği'nde Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, çocuklarla oyun oynayıp bayramı kutladı.
İlçe stadyumunda gerçekleştirilen Çocuk Şenliği'nde top havuzu, bugee-run, sumo güreşi, büyük kaydırak, penaltı kalesi, canlı langırt, dart, labirent, aktivite alanı, yüz boyama, balon dağıtımı ve pamuk şeker ikramı yer alırken etkinlikte Belediye Başkanı Özbaş, çocuklarla oyun oynayarak bayramı kutladı.
Etkinliğe, Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Akhan, çocuklar ve aileleri katıldı.