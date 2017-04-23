23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
"Yeni Yol" Kültür Güzel Sanatlar Derneğinin organize ettiği etkinliğe Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedonya devlet bakanları Beycan İlyas ile Necdet Mustafa, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, çok sayıda ebeveyn ve çocuk katıldı.
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Üsküp Tefeyüz İlkokulu, Yaşar Bey İlkokulu, Petar Zdravkovski Penko İlkokulu ve Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu öğrencileri, şiir okuma, folklor, şarkı söyleme, tiyatro skeçleri gibi etkinlikler düzenledi.
Büyükelçi Kara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yılı olduğunu hatırlatarak, tüm çocukların bayramını kutladı.
Yeni Yol Derneği Başkanı Salaettin Zekir de anavatan Türkiye'de çoşkuyla kutlanan bu bayramı burada da yaşatmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin Makedonya'da da geleneksel hale getirilmesini istedilerini belirtti.