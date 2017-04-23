Kars'ın Kağızman ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.



İstiklal Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının rdından saygı duruşu ve İstiklal Marş'nın okunmasıyla devam etti.



Halk oyunları gösterilerinin de yapıldığı etkinlikte, öğrenciler farklı yörelere ait halk oyunlarını oynadı, özellikle Kafkas oyunları sergileyen öğrencilerin performansı büyük beğeni topladı.



Törene, Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Garnizon Komutanı Binbaşı Ahmet Karaçam, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar ile öğrenci ve velileri katıldı.