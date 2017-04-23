Mersin'in Gülnar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.



Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut'un, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan program, Gülnar Hatun Kız Meslek Lisesi bahçesindeki etkinlikle devam etti.



Kutlama gösterilerinin ardından öğrencilerin okuduğu şiirlerle devam eden programa İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör ve Belediye Başkanı Ahmet Günel de katıldı.



İlçeye bağlı Yarmasu Mahallesi'nde de 23 Nisan'ı aileler ve çocuklar birlikte kutladı.



Çocuklar oyun oynarken, aileleri de yaptıkları yemekleri çocuklara dağıttı.