23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gürpınar ilçesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gürpınar ilçesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.
İlçe meydanında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti.
Etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, öğrencilerin bayramını kutlayarak, şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
Program, öğrencilerin hazırladığı resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emrah Akçay, İlçe Emniyet Amiri Şener Karaboğa, AK Parti İlçe Başkanı Halit Toktaş, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Erciş ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
Kaymakamlık önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek'in günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler oyunlarını sergiledi.
Şiir, öykü ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği programa, Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, ilçe Garnizon Komutanı Albay Murat Yalbır, ilçe Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Mermerci, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.