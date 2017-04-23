23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Doğankent, Tirebolu ve Görele ilçelerinde kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Doğankent, Tirebolu ve Görele ilçelerinde kutlandı.
Doğankent ilçesindeki tören, hükümet binası önünde gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Şirin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Hava muhalefeti nedeniyle ilçede kutlama etkinlikleri iptal edilirken, etkinlikler yarın Doğankent İlkokulunda gerçekleştirilecek.
Tirebolu ilçesindeki kutlama töreni ise spor salonunda gerçekleştirildi.
Törende öğrenciler çeşitli gösteriler gerçekleştirdi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece alan öğrencilere ödülleri verildi.
Törene Tirebolu Kaymakamı İsmail Ayhan Tavlı, Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karapıçak, Tirebolu Garnizon Komutanı Üsteğmen Hakan Baştürk, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Görele ilçesinde düzenlenen tören hava muhalefeti nedeniyle Görele Spor Salonunda gerçekleştirildi.
Buradaki törene Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Görele Belediye Başkan Vekili Mustafa Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Tören, okunan şiirler, öğrencilerin sunduğu gösteriler ve ödül töreninin ardından sona erdi.