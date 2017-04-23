İnebolu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.



Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından 25 Ağustos Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cihan Aktaş, 23 Nisan'ın önemine vurgu yaparak, "Bu bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, millet olarak tasada ve kıvançta bir olduğumuz günlerdir. Bu günde bizlere bu cennet vatanı, canları ve kanları pahasına emanet eden atalarımızın emanetlerini nasıl daha iyi koruyarak geliştireceğimizi ve yarınlara taşıyabileceğimizi kendimize dert edinmeliyiz." diye konuştu.



Törende, öğrenciler arasında yarışmalar yapıldı, çeşitli gösteriler sahnelendi.



Ödül töreniyle sona eren programa, Garnizon Komutanı Üsteğmen Gökhan Taşkın, Belediye Başkanı Engin Uzuner, ilçede bulunan kamu kurumlarının müdürleri ile vatandaşlar katıldı.