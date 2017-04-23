23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Elazığ ve Bingöl'de törenlerle kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Elazığ ve Bingöl'de törenlerle kutlandı.
Diyarbakır'daki kutlamalar Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Valilik önünde devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 97. yıl dönümü vesilesiyle, çocuklara bugünün bayram olarak armağan edildiğini anımsattı.
Terör saldırılarında güvenlik güçlerinin şehit olması dolayısıyla gösteri bölümünün iptal edildiği tören, çocukların seslendirdiği şiirlerin ardından son buldu.
Törene, Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Dicle Üniversitesi Rektörü Talip Gül de katıldı.
Mardin
Hükümet Konağında İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti.
Sarı, yaptığı konuşmada, çocuklara iyi bir gelecek ve ülke bırakmanın büyüklerin sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Mardinimizde güzel şeyler oluyor. Geleceğimiz hakikatten emin ellerde."dedi.
Öğrencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunları ile gösterilerinin ardından kutlamalar, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Törene Vali Vekili Bahattin Çelik, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ahmet Zafer İzcan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir de katıldı.
Siirt
Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Atatürk Stadyumu'ndaki programla devam etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay'ın konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu.
Törene katılan Suriyeli çocuklar da Grup Tillo'nun "Ortağız Bir Namusa" eserini Türkçe, Kürtçe ve Arapça seslendirdi.
Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever'in de katıldığı tören, öğrencilerin gösterisiyle sona erdi.
Elazığ
Elazığ'da Merkez Hilalkent Ortaokulu'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından öğrenciler şiir okudu.
İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyadaki tek çocuk bayramı olduğunu söyledi.
Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın da katıldığı tören öğrencilerin gösterileriyle sona erdi.
Şırnak
Şırnak'ta Gençlik Spor il Müdürlüğü Spor Salonu'ndaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, ülkenin kalkınmasını engellemek isteyen şer odaklarına karşı çocukları korumak amacıyla eğitimcilere büyük görev düştüğünü belirterek, "Bizler üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getireceğiz ki bir daha acılar yaşanmasın." dedi.
Vali Vekili Ali Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy'un da katıldığı tören, öğrencilerin gösterisi ve çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödül verilmesiyle sona erdi.
Bingöl
Bingöl Merkez Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920'nin Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarih olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"TBMM, toprakları işgale uğramış, esarete mahkum edilmek istenen bir milletin yokluklar içerisinde var ettiği, milli iradenin kalbinin attığı yerdir. Bu Meclis, Gazi Mustafa Kemal'in egemenlik anlayışının, Türk milletinin karakterindeki kendi kendini yönetme isteğinin şekil bulmuş halidir. Meclisimizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal, geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımıza bugünü bayram olarak armağan etmiştir."
Konuşmanın ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Suriye'deki iç savaştan ailesiyle kaçarak Bingöl'e sığınan Mona Maruf'un okuduğu "Dünya Çocukları İçin" şiiri büyük alkış aldı.
Vali Yavuz Selim Köşger, 49. Komando Tugay Komutanı Albay Ersin Altay, Belediye Başkan Vekili Halim Sügü, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ın da katıldığı tören öğrencilerin gösterisiyle sona erdi.