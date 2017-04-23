Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Rize'de yaşayan, doğum yapan keçi ve yavrusunu zor kış şartlarında ağabeyi ile köyüne taşıyarak sosyal medyanın gündemine oturan Hamdu Sena Bilgin'e, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle genel başkanlık koltuğunu devretti.



Çelik, Birlik binasında gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Bilgin'in doğum yapan keçi ve yavrusunu taşımasının örnek bir davranış olduğunu ve bunun dünyanın gündemine oturduğunu söyledi.



Bu davranışa duyarsız kalmayarak Bilgin'i köyünde ziyaret ettiklerini belirten Çelik, "Kızımızın bu davranışı sektörümüzün yüz akı olmuştur. Ziyarette söz verdiğimiz gibi kızımızı, genel başkanlık koltuğumuzu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle devretmek için davet ettik. Koyun ve keçilere kızımızın bu sevgisi bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir." diye konuştu.



Çelik, Türkiye'de hayvancılığın milli bir mesele olduğuna işaret ederek, söz konusu sektörün geliştirilmesi gerektiğini anlattı.



"Gece gündüz demeden çalışıyoruz"



Türkiye'de yaşanan kırmızı et açığının kapanmasında küçükbaş hayvancılığın önemine işaret eden Çelik, "Biz de bu işi gece gündüz demeden bir ibadet anlayışıyla yapıyoruz. Bu ülkenin refahı için bu sektörün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı'mız Faruk Çelik bu sektörün ilerlemesi için bir çok hamle yaptı. Katkılarından dolayı Bakan'ımıza çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.



Çelik, 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasına da değinerek, oylamada halkın tercihinin tecelli ettiğini buna herkesin saygı göstermesi gerektiğini söyledi.





"Küçükbaş hayvancılığa daha çok destek verilsin"



Koltuğu devralan Hamdu Sena Bilgin de genel başkan sıfatıyla yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklar için güzel ve önemli bir armağan olduğunu belirterek, "Ülkemizin milli serveti olan koyun ve keçilerimizin gelişmesi için tüm birlik ve yetiştiricilerimize sahip çıkan başta Faruk Çelik'e ve sektörümüzün temsilcisi Nihat Çelik'e tüm yetiştiriciler adına teşekkür ediyorum. Ben de bir yetiştirici evladıyım. Bütün hayvanları, özellikle koyunları ve keçileri çok seviyorum. Köyümde kalarak yetiştiricilik yapmayı ve küçükbaş hayvancılığa daha çok destek verilmesini istiyorum." dedi.



Bilgin, yetiştirdikleri hayvanların tamamen organik olduğunu anlatarak, "Bu ürünler insan sağlığı için çok önemli. Koyun ve keçi eti yiyenler, ayrıca sütünü içenler asla ve asla hasta olmaz. Onun için herkesin seve seve tüketmesini istiyorum. Bugün burada sektörümüzü temsilen yetiştiricilerimize hitap etmekten mutluluk duyuyorum." dedi.



Bilgin, ileride de hayvancılıkla uğraşmayı sürdürmeyi ve veteriner olmak istediğini ifade etti.



Hamdu Sena'nın babası Atilla Bilgin de kızına doğum günlerinde buzağı, keçi yavrusu gibi hediyeler aldıklarını söyledi.



Konuşmalardan sonra Çelik, Bilgin'e üzerinde "Göstermiş olduğunuz örnek davranışınızla sektörümüzün yüz akı oldunuz. Bu sevgi dolu yüreğinizle ispatlamış olduğunuz hayvan severliğiniz daima merkez birliğimiz tarafından takdirle anılacaktır." yazılı bir plaket takdim etti.