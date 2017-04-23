Paylaş Kurtul Derneğince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Balat'ta düzenlenen etkinlikte, dernek üyeleri tarafından çocuklara kek, çikolata ve börek dağıtıldı. Ardından dağıtılan oyuncak ve kitaplardan alan çocuklar, şarkılar eşliğinde eğlendi.



Yaklaşık 300 çocuğun katıldığı etkinlikte Kırmızı Başlıklı Kız tiyatrosunun sahnelenmesinden sonra çuval yarışı yapıldı.



Dernek Başkanı Murat Asilcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenleyerek çocuklarla buluştuklarını söyledi.



Çocukların kendi günlerinden oldukça eğlendiğini belirten Asilcan, "Daha öncede çok sayıda etkinlik düzenledik. Bugünde katılım oldukça fazla. Çocuklarımız hem eğleniyor hemde karınları doyuyor. Onların burada olmasından dolayı çok mutluyum. Onlarla önce oyunlar oynuyoruz, sonra hediyelerini veriyoruz." ifadelerini kullandı.