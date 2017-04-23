23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
SİİRT/BATMAN/ Eruh, Sason ve Nusaybin ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.
SİİRT/BATMAN/ Eruh, Sason ve Nusaybin ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.
Siirt'in Eruh ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, hava muhalefeti nedeniyle İlçe Spor Salonunda devam etti.
Törene, Eruh Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murtaza Dayanç, Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Muhammet Talha Uslu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Katırcı, Bursa Yıldırım Belediye Başkan Yarımcısı Ali Rıza Özmen, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Kaymakam Dayanç, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97'inci yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Sevinç ve gururla kutlanan 23 Nisanların geleceğin teminatı olan çocuklara sevgi ve güvenin gösterildiği günler olarak anılması gerektiğini belirten Dayanç, "Gözümüzden esirgediğimiz yavrularımızı, geçmişle olan bağını koparmadan geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak, onların bu memleketin değerli birer ferdi olduklarını hissettirmek zorundayız." dedi.
Törende, çeşitli gösteriler yapıldı.
Sason
Batman'ın Sason ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Sason Anadolu İmam Hatip Lisesi tarih öğretmeni Samet Mansuroğlu, törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920 gününün, Cumhuriyet yolunda atılmış en büyük adım olduğunu belirtti.
Öğrenciler tarafından şiir okunması ve çeşitli gösterilerle devam eden tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.
Nusaybin
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkuyla kutlandı.
Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan kutlamalar, İlçe Şehir Stadyumu'nda devam etti.
Kutlamalarda öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sunuldu.
Törene, Mardin Vali Yardımcısı Ali İkram Tuna, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Barış Konak, İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahim Zengin, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Atik, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.