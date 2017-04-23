23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Samsun ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Samsun ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Havza Mehmetçik Meydanı'ndaki Atatürk anıtına ilçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Tören, hava muhalefeti nedeniyle Havza 25 Mayıs Spor Salonu'nda devam etti.
Şiirlerin okunduğu, halk oyunları ve dans gösterilerinin sunulduğu törende düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, Havza Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Murat Özdemir, Belediye Başkanı Murat İkiz, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Kavak
Kavak Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kavak Spor Salonu'nda devam eden programda Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu Müdürü Turan Özcan, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.
Halk oyunları ekiplerinin gösterisi ve öğrencilerin şiir okumasının ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tören sona erdi.
Törene Kaymakam Hasan Gökpınar, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Necati Menek, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Hüsnü Mete Ergin, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Şeref Çınar, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Bafra
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan tören, daha sonra Bafra Belediye Kültür Merkezi'nde devam etti.
Katipoğlu'nun konuşmasının ardından Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu tarafından hazırlanan program sunuldu. Düzenlenen yarışmalarda öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tören son buldu.
Programa Kaymakam Ali Fuat Türkel, Belediye Başkanı Zihni Şahin, Jandarma Komutanı Binbaşı İlhan Güngör, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yiğit de katıldı.
- Çarşamba
Belediye Meydanı'ndaki Atatürk anıtına ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir tarafından çelenk sunulmasının ardından tören, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda devam etti.
Buradaki törende Cemil Meriç İlkokulu tarafından hazırlanan etkinlikler gerçekleştirildi.
Programa Kaymakam Mustafa Güney, Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Jandarma Bölük Komutanı Ramazan Ünal, Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.