Elazığ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğrencilerin yaptığı resimlerin yer aldığı bir sergi açıldı.



Merkez Hilalkent Okulunda düzenlenen sergide konuşan okulun resim öğretmeni Saliha Aydemir, 1 yıl süre ile yaptıkları eserlerde farklı teknikler kullandıklarını söyledi.



Aydemir, sergide 12 öğrencinin yaptığı 58 eserin yer aldığını kaydetti.



Öğrencilerinden Ela Nur Saydam, yaptığı resimlerin sergide yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu resimlerde genellikle Kurtuluş Savaşında ülkemizin yaşadıkları ve aynı zamanda tarihi eserlerimizde bulunuyor." dedi.



Öğrenci Eda Nur Karadaş da yaptığı resimlerin Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan ve yapılan fedakarlıklar anlattığını belitti.