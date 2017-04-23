İZMİR(AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İzmir'in ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.



Ödemiş'te Hükumet Konağı önündeki törende Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.



Atatürk İlkokulunda devam eden tören programında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat İçel, 23 Nisan'ın sadece sadece bir çocuk bayramı değil, millet iradesinin anlatıldığı, büyük Türkiye Cumhuriyetinin doğduğu gün olduğunu söyledi.



İlçede düzenlenen İstiklal Marşı okuma yarışmasında dereceye giren 3. sınıf öğrencisi Ece Saraçoğlu İstiklal Marşını okudu, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.



Törene Kaymakam Celil Ateşoğlu, Ödemiş Garnizon Komutanı Binbaşı Hasan Yüzüak, Ödemiş Belediye Başkanvekili Serkan Ekrem de katıldı.



-Urla



Urla'daki törende Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzet Gündüz, törende yaptığı konuşmada 23 Nisan'ın, kahraman bir ulusun şaha kalktığı, haklarını kazanarak egemen olduğu ve bunu bütün dünyaya ilan ettiği gün olduğunu belirtti.



Urla Belediyesi Çocuk Bakım Evi, Albay Çolak İbrahim Bey İlkokulu, Sezai Gönül Akdağ Anaokulu, Atatürk İlkokulu, Şehit Kemal İlkokulu, Zeytinalanı Gülter Osman Ponner İlkokulu ve 80. Yıl Gazi Ortaokulu öğrencileri halk oyunları ve modern dans gösterileri, davul ritim gösterisi sundu, şiirler okudu.



Şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Etkinlikler sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan "Dünya Çocukları" heykeli açıldı.



-Tire



Tire'deki tören programı kapsamında ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Erkut Atatürk Anıtına çelenk sundu.



4 Eylül Stadyumunda gerçekleştirilen kutlamada öğrenciler, 23 Nisan temalı şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sundu.



Kaymakam Hasan Tanrıseven, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ve millet egemenliğinin ilan edildiği 23 Nisan 1920'nin, tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bağımsızlığını kazanan Türkiye'nin, 97 yılda her alanda büyük kazanımlar elde ettiğini ifade eden Tanrıseven, "Ülkemizin zenginliği olan çocuklarımız, dinamizm, değişim ve ülkemizin her alanda gelişme gayretinin de kaynağı olmaya devam edecektir." dedi.



-Kınık



Kınık'ta, Hükumet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sundu.



23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.



"Kınık'ta eğitimin dünü ve bugünü" konulu fotoğraf sergisi açıldı.



Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Savcılığı, ilçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde makam koltuklarına çocuklar oturdu.



İlçe için isteklerini ifade eden çocuklar, merak ettikleri konular hakkında bilgi aldı.