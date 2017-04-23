Şanlıurfa'nın Siverek, Viranşehir ve Halfeti ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Siverek'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Daha sonra Mehmetçik ilkokulunda devam eden etkinliklerde, okulun öğrencileri tarafından hazırlanan skeç ve gösteriler yer aldı.



Etkinlik, öğrencilerin okuduğu şiirlerle son buldu.



Etkinliğe Siverek Belediye Başkan Vekili Hamdi Hatipoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Postacı, Askerlik Şubesi Başkanı Yarbay İbrahim Tosun, Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve ilçe sakinleri katıldı.



Viranşehir



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Viranşehir'de kutlandı.



Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.



Kaymakam Ömer Çimşit, yaptığı konuşmada, günün anlam ve önemiyle yönelik katılımcılara bilgi verdi.



Konuşmanın ardından çeşitli okulların öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları, akrobasi, dans gösterileri sunuldu.



Halfeti



Halfeti ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.



Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Kandemir, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.



Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.