23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Biga Fenerbahçeliler Derneği tarafından birinci sınıf öğrencilerine bisiklet hediye edildi.



Dernek binası önünde düzenlenen törene, Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Şadan Doğan, Emniyet Müdürü Onur Çalışkan, dernek yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.



Biga Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Şadan Doğan, burada yaptığı konuşmada, derneklerini 2001 yılında kurduklarını söyledi.



Amaçlarının Biga'da sivil toplum örgütlerinin nasıl çalıştığını anlatmak, derneğin gelirlerini ihtiyaç sahiplerine harcamak olduğunu belirten Doğan, "2004 yılında başlattığımız bisiklet dağıtımında, sayı bin 500'e ulaştı. Bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine 502 engelli sandalyesi dağıttık. Bugün de çocuklarımızı sevindireceğiz. Hedefimiz, her yıl yüz bisiklet ve ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye dağıtmaktır." dedi.



Konuşmaların ardından okul müdürleri ve öğretmenlerin belirlediği 1. sınıf öğrencilerine bisikletleri dağıtıldı.