23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, savaş mağduru çocuklar için düzenlenen etkinlikle Üsküdar'da kutlandı.



Üsküdar Belediyesi ile Uluslararası Mülteci Hakları Derneği işbirliğiyle Çamlıca Spor Okulu salonunda düzenlenen etkinliğe savaş mağduru mülteci aileler ile çocukları katıldı.



Etkinlik hakkında AA muhabirine konuşan Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Zekeriya Şanlıer, 23 Nisan'ı, Üsküdar'da yaşayan mültecilerin çocuklarıyla birlikte kutlamak istediklerini söyledi.



Etkinliği çocuklara güzel bir gün yaşatmak için düzenlediklerini söyleyen Şanlıer, şöyle konuştu:



"Gönüllerince eğlenebilecekleri çeşitli oyunlar ve yarışmalar planladık. Sandviç, pamuk şekeri ve çikolata gibi ikramlarımız da var. Tüm bunlarla birlikte çocuklarımıza dolu dolu bir gün yaşatmak istiyoruz. Etkinliğimize yaklaşık 750 çocuk katıldı. Bu noktada biz onları vatandaşımız olarak görüyoruz, toplumumuza uyum sağlamaları noktasında farklı etkinlikler yapıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi."



Etkinliğe katılan çocuklardan Suriyeli 13 yaşındaki Ghadir Habib, 3 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve 8. sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.



Türkiye'yi çok sevdiğini anlatan Habib, "Türkiye'den gitmek istemiyorum. Çok mutluyum. Çok güzel bir etkinlikmiş. Gelmeyecektim ama arkadaşlarımız ısrarıyla gelmeye karar verdim. Geldiğime çok sevindim, mutlu oldum." diye konuştu.



Etkinliğin gün boyu süreceği belirtildi.