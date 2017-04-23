23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Muratpaşa ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Muratpaşa ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri, koltuklarını çocuklara devretti.
Uysal, koltuğunu Muratpaşa Belediyesi Ermenek Bilim ve Eğitim Merkezi'den 5. sınıf öğrencisi Yılmaz Kırıt'a bıraktı.
Kırıt, makamda belediye meclisini topladı, meclis üyelerinin önerilerini de dinledi.
Muratpaşa'nın çocuklardan oluşan Belediye Meclisi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Muratpaşa'daki tüm okullara dağıtılması için çalışma başlatılması kararı aldı.
Kırıt, Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Memleket İsterim" şiirini okuyarak toplantıyı kapattı. Toplantı sonunda 23 Nisan için özel hazırlanan çikolata evinin getirilmesi talimatını veren Kırıt, meclis üyesi arkadaşları ve Başkan Uysal ile çikolata evini kesti.
Makamdaki devir teslim törenin ardından Kırıt ve Başkan Uysal, Muratpaşa Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine katıldı.
Kırıt, Ermenek Bilim ve Eğitim Merkezi'nden arkadaşları, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel çocukları ve Muratpaşa Belediyesi Merkez kreş öğrencileriyle "Atatürk'ün Çocukları" yazılı çelengi Atatürk Anıtı'na sundu.
Törende konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, bir ülkenin çocuklara armağan edilmiş bayramının olmasının dünya ölçeğinde vizyona, gelecek öngörüsüne sahip olduğunun kanıtı olduğunu ifade etti.
Ulusal egemenlik kavramının, egemenliği almak isteyen monarklara ve kişilere karşı toplumlarının uzun yıllar içinde verdiği büyük mücadeleler içinde şekillendiğine dikkati çeken Uysal, 23 Nisan 1920'de TBMM açıldığında ve sonrasında "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" denildiğini hatırlattı.