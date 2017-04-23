23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 23 Nisan kutlamaları kapsamında koltuğunu, Kocademir Ortaokulu öğrencisi Bilge Naz Agün'e bıraktı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 23 Nisan kutlamaları kapsamında koltuğunu, Kocademir Ortaokulu öğrencisi Bilge Naz Agün'e bıraktı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Başkan Türel'in koltuğuna oturan 7-A sınıfı öğrencisi Agün, Fen İşleri Daire Başkanlığını telefonla arayarak, Antalya'daki tüm caddelerin bisiklet yolu ağıyla donatılması talimatını verdi.
Antalya'daki çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür eden Agün, "Ben de bu güzel çalışmalardan ilham alarak geleceği bu güzel çalışmaların üzerine kurmak isterim." dedi.
Tüm çocukların bayramını kutlayan Agün, şunları kaydetti:
"Dünyanın en güzel şehri olan Antalya'nın belediye başkanlığını yapmak benim için çok onur verici. Belediye Başkanımız Menderes Türel, raylı sistem ve köprülü kavşak çalışmalarıyla Antalya halkının şehir yaşamını oldukça kolaylaştırmıştır. Tünektepe teleferiği, deniz otobüsü seferleri ve Sarısu plajı ile de turizme büyük katkılar sunmuştur. Eğitim alanında da öğrencileri teşvik edici burslar ve ödüller vererek, ASMEK kursları açarak eğitime ne kadar önem verdiğini bizlere göstermiştir."
En büyük hayalinin Antalya'daki bütün okulları kapsayan eğitim kampüsleri açmak ve kütüphanesiz okul bırakmamak olduğunu ifade eden Agün, "Antalya nasıl turizmin başkenti ise eğitimde de başkent olmasını istiyorum. Ayrıca spora düşkün bir birey olarak Antalya'daki tüm caddelerin bisiklet yolu ağı ile donatılmasını istiyorum. Bu bisiklet yolları okullara ulaşırsa, öğrencilerin okullarına gitmesi de kolaylaşır." değerlendirmesinde bulundu.
Ziyaretin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, çocuk başkan Bilge Naz Agün'e, ailesine ve öğretmenlerine de hediye takdiminde bulundu.
Türel ve Agün, daha sonra Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini birlikte izledi.