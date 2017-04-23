23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Muğla'ya bağlı ilçelerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerle kutlandı.
Muğla'ya bağlı ilçelerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerle kutlandı.
Bodrum Şehir Stadı'nda düzenlenen kutlama etkinliği, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında kurtuluş mücadelesini anımsattı.
Törende, şiirler okundu, şarkılar söylendi ve öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.
Kırık bacağıyla kutlamalara gelen ilkokul öğrencisi Doruk İzci, tekerlekli sandalyede, elinde Türk bayrağıyla törene katıldı. Annesinin yardım ettiği öğrenci, törene katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.
Renkli görüntülerin oluştuğu törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Garnizon Komutan Vekili Albay Ümit Tezcan, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, bazı resmi daire ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Marmaris
Marmaris ilçesinde, Atatürk Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan tarafından çelenk sunuldu.
Çelenk sunma töreninin ardından Özel İTK Okulu Bandosu mini bir gösteri yaptı. Aksaz Askeri Bandosu da tören sonrasında marş seslendirdi.
Fethiye
Fethiye ilçesinde, Özgecan Parkı'ndan Beşkaza Meydanı'na Fethiye Belediye Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.
Beşkaza Meydanı'nda bu yıl 10'uncusu düzenlenen Çocuk Şenliği'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Stantlarda, çocuklara balon, pamuk şekeri, oyuncak ve hediyeler dağıtıldı.
Milas
Milas'taki kutlamalar Atapark ve Sakarya İlkokulu'nda gerçekleştirildi.
Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Buradaki törenin ardından Sakarya İlkokulu'ndaki kutlamalara geçildi.
Törende konuşan Bal, dünyada çocuklara bayram hediye eden tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.
Bal, Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde, milletin, diriliş ruhuyla ayağa kalktığına işaret ederek, şunları söyledi:
"İşte o diriliş ruhu, vatan ve millet sevgisi, bayrak sevdası, bağımsızlık tutkusu bir milleti şaha kaldırdı. Bu şahlanışın adı, birlik ve beraberlikti, milli mücadeleydi, kurtuluş savaşıydı, 15 Temmuz'du, ulusal egemenlikti, demokrasiydi, sevgiydi, kardeşlikti, barıştı, Türkiyemizin aydınlık yarınlarıydı. O büyük günün ardından, hür iradesiyle zafere ve başarıya inanmış, bağımsızlık tutkusuyla gönülleri bir tutmuş bir millet birlik ve beraberlik içinde büyük güçlüklerin üstesinden nasıl gelineceğini tüm dünyaya göstermiştir."
Konuşmanın ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.
Tören, öğrencilerin hazırladığı jimnastik, ront, halk oyunları ve koro dinletisinin ardından son buldu.
Dalaman
Dalaman ilçesinde, Şehit Mehmetçik Parkında, Dalaman Belediyesi tarafından Çocuk Şenliği düzenlendi.
Şenlikte, çocuklara balon, pamuk şekeri, oyuncak ve hediyeler dağıtıldı. Etkinliklerde ayrıca çocuklar için şişme oyun parkı kuruldu.
Yatağan
Yatağan ilçesinde, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Atatürk İlkokulu bahçesinde devam etti.
Etkinlikte, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.
Öğrencilerce sahnelenen oyunların ardından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi.
Model uçak uçuş gösterisiyle sona eren kutlamalara Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Engin Ocak, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.