Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Rektör Yardım mesajında, 23 Nisan 1920'nin kurtuluş mücadelesinin önemli kararlarını alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılıp, milli hakimiyetin temellerinin atıldığı önemli bir gün olduğunu belirtti.



Bağımsızlık ve özgürlük yolunda gösterilen kararlılığın istiklalle sonuçlanması yolunda dönüm noktası olan bugünün, istikbalin sahipleri çocuklara bayram olarak armağan edilmesinin de anlamlı olduğunu kaydeden Yardım mesajında şunlara yer verdi:



"Bugün bayramlarını kutladığımız çocuklar, yarın geleceğimizi sevgi, barış, hoşgörü temelinde bilim ve sanat ışığında inşa etmeye devam edeceklerdir.



Bu vesileyle geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımızın başta eğitim olmak üzere tüm yaşam koşulları için en iyi şekilde çabalamamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum."