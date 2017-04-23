23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Kocaeli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.
Kocaeli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.
Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
Burada konuşan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirterek, onlarla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın kendilerine verdiği mutluluğu dile getirdi.
Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara hediye etmesinin dünyada bir ilk olduğunu vurgulayan Güzeloğlu, "Sizler bu büyük onurun ve gururun çocukları ve taşıyıcılarısınız. Atatürk'ün güvendiği, Cumhuriyeti emanet ettiği daha güzel yarınlara taşımak noktasında güven duyduğumuz çocuklarımızsınız. Tek olan bu milli bayramımızı bizler bütün dünya çocuklarını katarak bugün uluslararası bir şölen, bir coşku ve bir buluşmaya dönüştürdük. Bugün sizin arkadaşlarınız, sizin yaşıtlarınız olan dünya çocuklarımız, ülkemizin her köşesinde bizim misafirlerimizdir. Bu büyük ülkenin ve milletin çocuklarıyla ve bizlerle kaynaşıyorlar. Kocaelimizde de ışıl ışıl bir buluşma, coşku dolu bir kucaklaşma yaşadılar." şeklinde konuştu.
Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlikte de 41 ülkenin çocuklarının Kocaeli'de bulunduğunu anlatarak, "İnanıyoruz ki sizlerin masum yüreği, saf, temiz kalpleri ve güzel düşünceleri dünyamızın geleceğini aydınlatacak. Bugün dünya üzerinde yaşanan acıları, dökülen göz yaşlarını dindirecek. Çocukların gelecekteki bu kardeşliğinin üzerine kurduğu dünya barışı, sevgiyi, saygıyı ve hoşgörüyü egemen kılacak. Bizler yurtta ve dünyada barışın, kardeşliğin, birlikteliğine hem inanan hem de savunan bir anlayışın temsilcileriyiz. Sizlerin bu duygu ve düşüncelerinizin dünyaya egemen kalması ve geçerli olması için her 23 Nisan'da bu mesajımızı Türkiye'den dünyaya haykırmakta ve sizler aracılığıyla duyurmaktayız." ifadesini kullandı.
Suriye ve Irak başta olmak üzere dökülen kan ve gözyaşının ortasındaki çocuklar için dua ettiklerini ifade eden Güzeloğlu, başta Somali olmak üzere açlık ve susuzluk çeken çocukları da unutmamaları gerektiğini bildirdi.
Konuşmanın ardından öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiir okudu.
Programa, Vali Güzeloğlu, Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Vali yardımcıları Ahmet Büyükçelik ve Abdullah Etil, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erdal Yücel ve vatandaşlar katıldı.