23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Ulusal Egemenlik Kupası Yol Yarışı" başladı.
Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Ulusal Egemenlik Kupası Yol Yarışı" başladı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen yarışın startı, Sahil Barış ve Özgürlük Parkı'nda verildi. 73 kilometrelik parkurda yapılan organizasyon, Şarköy Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek.
Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş, yarışmacılara başarı dileklerinde bulunarak, sporcuların zorlu bir parkurda mücadele ettiklerini söyledi.
Yarışa Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan, Almanya ve Romanya'dan 450 bisikletçi katılıyor.
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