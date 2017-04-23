23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Antalya'nın Akseki ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Antalya'nın Akseki ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.
Tören, Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır ve Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, yaptığı konuşmada, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün temel ilke edindiği milli egemenliği gerçekleştirmek için ömrünü Türkiye'ye ve Türk milletine adamış bir lider olduğunu, yaptığı çalışmalar, kazandığı zaferlerle tüm dünya tarafından takdir edildiğini söyledi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, gelecek nesillere verdiği önemin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Bağcı, şöyle konuştu:
"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1 Mart 1922'de TBMM'nin açılışında söylediği gibi, 'Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin sınırı ne olursa olsun, her şeyden önce Türkiye'nin istikbaline, kendi benliğine, milli kültürlerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.' Gençlerimizde ve çocuklarımızda bu milli şuur var oldukça bayramımızı daha nice yıllar artan bir milli heyecanla kutlanmaya kararlıyız."
Kutlamalar, öğrencilerin okuduğu şiirler, çeşitli gösteriler ile devam etti.
Bu arada, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Akseki Belediyesi organizasyonu ile uçurtma şenliği düzenlendi.
Akseki Stadı'nda gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde çocuklara 300 uçurtma dağıtıldı. Rengarenk görüntülere sahne olan etkinlikte küçükler kadar büyükler de eğlendi.